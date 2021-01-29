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Benzinli ve dizel araba üretmeyi durduruyor! Dev şirketten flaş karar...

AA |  29 Ocak 2021 Cuma - 7:43 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 7:43

Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), 2035'e kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırarak yalnızca elektrikli araç üretmeyi planladığını duyurdu.


General Motors 2035'e kadar benzinli ve dizel araçlara veda edecek .Şirketten yapılan açıklamada, GM'nin küresel ürün ve operasyonlarında  2040 itibarıyla karbon nötr olmayı planladığı aktarıldı.
GM'nin tamamen elektrikli bir gelecek için ortak bir vizyon  geliştirmek amacıyla Çevre Savunma Fonu ile çalıştığına işaret edilen açıklamada,  şirketin 2035 itibarıyla yalnızca elektrikli araç üretmeyi hedeflediği  kaydedildi.
 
Açıklamada, şirketin sıfır emisyonlu araçlar sunma ve gerekli şarj  altyapısını oluşturma gibi konularda tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya  odaklanacağı belirtilerek, gelecek 5 yılda elektrikli araçların Ar-Ge ve  üretimine 27 milyar dolarlık yatırım yapılmasının ve pazara 30 elektrikli  otomobil modeli sürülmesinin planlandığı bildirildi.
 
  

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