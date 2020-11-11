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Benzine zam geliyor! Bu geceden itibaren...

11 Kasım 2020 Çarşamba - 9:15 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 9:15

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 19 kuruşluk bir artış bekleniyor.


Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzinin litresinde 19 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
 
Motorin grubunda ise bir değişiklik beklenmiyor.

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