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Benzine zam geldi! Yeni fiyatlar belli oldu!

27 Şubat 2018 Salı - 16:45 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 16:46

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş zam yapıldı.


Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli  olmak üzere 11 kuruş zam yapıldı.
 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,58 liradan  satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,52  liradan 5,63 liraya, İzmir'de 5,54 liradan 5,65 liraya yükselecek.
 
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti  nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
 
Benzinin litre fiyatına en son 14 Şubat'ta 11 kuruş indirim  yapılmıştı.
 

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