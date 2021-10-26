Benzine zam geldi mi? Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine 44 kuruş zam geldi mi?

Benzine zam geldi mi? Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldı.

Benzine uluslararası fiyat artışları ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak yeni zam geldi. Araç sahipleri yeni yapılan zammın ardından büyükşehirlerde ve diğer şehirlerde benzin fiyatının ne kadar olduğunu sorguluyor. Peki, benzin fiyatı ne kadar oldu?

Benzin fiyatı ne kadar oldu?

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara'da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir’de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.