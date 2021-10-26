Benzine zam geldi mi? Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine 44 kuruş zam geldi mi?

Benzine uluslararası fiyat artışları ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak yeni zam geldi. Araç sahipleri yeni yapılan zammın ardından büyükşehirlerde ve diğer şehirlerde benzin fiyatının ne kadar olduğunu sorguluyor. Peki, benzin fiyatı ne kadar oldu?
Benzin fiyatı ne kadar oldu?
Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara'da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir’de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.