Benzine zam geldi! EPGİS'ten flaş açıklama

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın yaptığı açıklamaya göre benzin fiyatlarına zam geldi. Benzinin litresine yapılacak olan 25 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımayacak.
EPGİS, "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 08/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 25 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." ifadelerini kullandı.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi— EPGİS (@trepgis) June 7, 2021
08/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 25 KRŞ/LT
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.