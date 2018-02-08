Benzine indirim geliyor!

Benzin fiyatlarında yarından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim bekleniyor.

Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşlere bağlı olarak, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 16 kuruş indirim gelirken, motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir. 8 Şubat - 9 Şubat tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent hampetrolün varil fiyatı 70.2 dolardan yüzde 6.8 düşüşle 65.42 dolara kadar geriledi. Benzinin 5.81 liraya yükselen pompa fiyatından da yüzde 2.7'ye karşılık gelen 16 kuruşluk indirim yapıldı.