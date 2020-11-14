Benzine büyük indirim geliyor

Döviz fiyatlarındaki sert düşüşler sonrası benzin fiyatlarında da indirimin kapısı aralandı. Benzinin dolar endeksli ton fiyatında yaşanan düşüş sonrası benzin için büyük indirim gündeme geldi.
İNDİRİM SONRASI BENZİNİN LİTRE FİYATI
16 Kasım Pazartesi gecesi benzinin litre fiyatında 32 kuruş indirim bekleniyor. Salı günü pompa fiyatlarına yansıyacak indirim sonrası İstanbul'da litre fiyatı ortalama 6 lira 91 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 59 kuruşa, İzmir ve Ankara'da ise 6 lira 68 kuruşa gerileyecek.