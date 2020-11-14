15 Kasım 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.291 1.54 EURO 9,0910 -0.08
USD 7,6760 -0.17 ALTIN 465,800 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Benzine büyük indirim geliyor

14 Kasım 2020 Cumartesi - 12:40 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 12:40

Doların fiyatında yaşanan sert düşüş sonrası benzinin litre fiyatına yönelik büyük indirim ortaya çıktı. 16 Kasım Pazartesi gecesi benzinin litre fiyatında 32 kuruş indirim bekleniyor. Salı günü pompa fiyatlarına yansıyacak indirim sonrası İstanbul'da litre fiyatı ortalama 6 lira 91 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 59 kuruşa kadar gerileyecek.


Döviz fiyatlarındaki sert düşüşler sonrası benzin fiyatlarında da indirimin kapısı aralandı. Benzinin dolar endeksli ton fiyatında yaşanan düşüş sonrası benzin için büyük indirim gündeme geldi.
 
İNDİRİM SONRASI BENZİNİN LİTRE FİYATI
 
 16 Kasım Pazartesi gecesi benzinin litre fiyatında 32 kuruş indirim bekleniyor. Salı günü pompa fiyatlarına yansıyacak indirim sonrası İstanbul'da litre fiyatı ortalama 6 lira 91 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 6 lira 59 kuruşa, İzmir ve Ankara'da ise 6 lira 68 kuruşa gerileyecek.
 
 

ETİKETLER

benzin indirim pazartesi salı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.