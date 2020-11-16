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Benzine büyük indirim!

16 Kasım 2020 Pazartesi - 8:33 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 16:34

Benzin fiyatlarına 17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim geldi. Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor.


Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak  üzere 32 kuruş indirime gidilecek. 
 
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS)  alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,03 liradan satılan benzinin litre  fiyatı ise 6,71 lira olacak.
 
Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 6,65  liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,73 liraya inecek.
 
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki  işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz  alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
 
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar,  rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler  gösterebiliyor.

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