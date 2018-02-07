Benzine 12 kuruş indirim geliyor

Benzinin litre fiyatına cuma ya da cumartesi günü 8 ila 12 kuruş indirim yansıtılacak.

Brent petrol fiyatlarının varil başına 70 dolar a çıkması sonrası üst üste zamlanan benzinde bu kez indirim geliyor.

Dünya.com'un haberine göre, Brent petrolde 67 dolar civarına yaşanan gevşeme benzinin litre fiyatına cuma ya da cumartesi gecesinden geçerli olmak kaydıyla 8 ila 12 kuruş indirim olarak yansıyacak.

Benzinin litre fiyatı geçtiğimiz ay yapılan 20 kuruşluk zam ile birlikte İstanbul 'da 5,80 TL seviyesine kadar çıkmıştı.

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