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Benzine 11 kuruş zam

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 17:53 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 17:53

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş zam geldi.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS)  alınan bilgiye göre, zam pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak yansıyacak. Kalan  4 kuruşluk kısım ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden  karşılanacak.
 
Buna göre, Ankara'da ortalama 7,20 liradan satılan benzinin litre  fiyatı 7,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,17 liradan 7,24 liraya,  İzmir'de 7,23 liradan 7,30 liraya çıkacak.
 
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
 
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki  işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz  alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım  firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve  kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
 
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol  fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt  içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye  zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.
 

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Benzin zam litre
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