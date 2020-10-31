Benzin ve motorine indirim geliyor!

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzin ve motorinin litre fiyatına pazartesiden itibaren bir indirim gelmesi bekleniyor. Benzine gelecek olan indirim 16 kuruş olarak beklenirken motorine de 12 kuruş indirim yapılacağı öngörülüyor.

Benzin ve motorin fiyatına hafta başından itibaren indirim geleceği öne sürüldü. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzin ve motorinin litre fiyatına pazartesiden itibaren bir indirim gelmesi bekleniyor. Benzine gelecek olan indirim 16 kuruş olarak beklenirken motorine de 12 kuruş indirim yapılacağı öngörülüyor.