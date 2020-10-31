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Benzin ve motorine indirim geliyor!

31 Ekim 2020 Cumartesi - 12:32 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 13:30

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzin ve motorinin litre fiyatına pazartesiden itibaren bir indirim gelmesi bekleniyor. Benzine gelecek olan indirim 16 kuruş olarak beklenirken motorine de 12 kuruş indirim yapılacağı öngörülüyor.


Benzin ve motorin fiyatına hafta başından itibaren indirim geleceği öne sürüldü. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzin ve motorinin litre fiyatına pazartesiden itibaren bir indirim gelmesi bekleniyor. Benzine gelecek olan indirim 16 kuruş olarak beklenirken motorine de 12 kuruş  indirim yapılacağı öngörülüyor.
 
İstanbul'un avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 6,71 TL'den satışa sunulurken gelecek olan indirimden sonra 6..55 TL'ye düşmesi bekleniyor. Motorine de 12 kuruş  indirim beklenirken şuanda İstanbul'un avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 6,12 TL'den satılıyor. Gelecek olan indirimden sonra motorinin litre fiyatı 6 liraya gerileyecek.
 

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