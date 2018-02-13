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Benzin ve motorine büyük indirim

13 Şubat 2018 Salı - 16:25 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 16:41

Bu geceyarısı benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş, motorinin litre satış fiyatına da 17 kuruş indirim yapıldı.


Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren benzin ve motorin litre satış fiyatlarında indirim yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu geceyarısı benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş, motorinin litre satış fiyatına da 17 kuruş indirim yapılacak. İndirimin ardından benzinin litre fiyatları ortalama İstanbul'da 5,67 liradan 5,56 liraya, Ankara'da 5,71 liradan 5,60 liraya, İzmir'de 5,69 liradan 5,58 liraya düşecek.
 
Motorin litre satış fiyatları da ortalama İstanbul'da 5,13 liradan 4,96 liraya, Ankara'da 5,19 liradan 5,02 liraya, İzmir'de ise 5,20 liradan 5,03 liraya inecek.
 
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
 

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