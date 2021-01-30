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Benzin ve Motorin fiyatlarıyla ilgili flaş ÖTV açıklama

AA |  30 Ocak 2021 Cumartesi - 22:37 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 22:37

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt fiyatlarında ÖTV karşılanma oranlarına ilişkin açıklamaların "büyük indirim" olarak haberleştirildiğini belirterek, "Bu haberlerle tüketiciler yanıltılmaya çalışılıyor. Pompa fiyatına yansıyacak değişiklikleri vatandaşlarımızla düzenli olarak paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıtta olası indirimlerin  fiyatlara yansıması için fiyatlarda önce eşel mobil sistemi ile ÖTV’den  karşılanma miktarlarının altına inilmesi gerektiğini belirtti.
 
EPGİS'in akaryakıt fiyatlarında ÖTV karşılanma oranlarına ilişkin  yaptığı açıklamaların "büyük indirim" şeklinde haberleştirildiğini dile getiren  Aktaş, "Bu haberlerle tüketiciler yanıltılmaya çalışılıyor. Pompa fiyatına  yansıyacak değişiklikleri vatandaşlarımızla düzenli olarak paylaşıyoruz. Devlet,  eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden  kaynaklı pompa satış fiyatı yükselişlerini, ÖTV’nin eş oranda düşürülmesi yoluyla  sınırladı. Bu mekanizma ile fiyatlardaki yükseliş, gerçek satış fiyatı içindeki  ÖTV miktarından düşülerek pompa satış fiyatı sabit tutuluyor." ifadelerini  kullandı.
 
Aktaş, eşel mobil sisteminin devrede olmadığı dönemlerde düzenli  olarak pompa satış fiyatlarındaki değişiklikleri açıkladıklarını anımsatarak,  "Fiyatların yükselişe geçip sistem devreye alındığında ise sabit tutulan satış  fiyatlarının ÖTV’den karşılanma miktarlarını ve ne kadarlık bir fiyat düşüşü  olması durumunda eşel mobil sisteminin devreden çıkarak indirimlerin pompa  fiyatlarına yansıyacağını vatandaşlarımıza duyuruyoruz." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Türkiye’de akaryakıt satış fiyatlarının ilgili düzenleme kurulunca  belirlenen formül çerçevesinde kalmak şartıyla uluslararası ürün fiyatlarının ve  yurt içinde dolar kurunun değişimlerine paralel olarak rafineriler tarafından  belirlenen satış fiyatı ve vergi miktarlarının eklenmesiyle oluştuğunu hatırlatan  Aktaş, şunları kaydetti:
 
"Biz akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bayilerin sendikalarından  biri olarak rafineriler tarafından tebliğ edilen fiyat değişimlerini bayilerimiz  ve vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Diğer bir deyişle fiyatları biz belirlemiyoruz.  Fiyatlarda halen eşel mobil sistemi devrede tutuluyor. Ocak ayı sonu itibarıyla,  benzin satışlarında litrede 27 kuruşluk, motorinde 25 kuruşluk, otogazda ise 70  kuruşluk miktar ÖTV'den karşılanıyor. Ürün fiyatlarında indirimler olması  durumunda indirim miktarları önce bu verginin yerine konulmasında kullanılacak.  Sonrasında şayet indirimlerin devam etmesi durumunda ise söz konusu miktarlarda  satış fiyatlarında indirim yaşanacak."

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları Fesih Aktaş akaryakıt
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