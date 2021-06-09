Benzin ve motorin fiyatlarında son dakika gelişmesi! Zam geldi

Benzin ve motorinde son dakika gelişmesi. Fiyatlara zam geldi. Yarından itibaren başlıyor. Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Eşel mobil sistem gereği zam pompaya yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yaptığı açıklamada motorinin litre fiyatının bu geceden itibaren 13 kuruş artacağını bildirdi. Fiyat artışı eşel mobil sistemi gereği pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 10/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 13 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."