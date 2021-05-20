Benzin, motorin ve LPG'ye zam! Fiyatlara yansıyacak

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarıyla ilgili flaş zam kararı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranları yeniden belirlendi. EPGİS'ten yapılan açıklamada, benzine 55, motorine 67, LPG'ye de 35 kuruşluk artış pompa fiytalarına yansıyacak.

Resmi Gazete 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi oranı 1 lira 33 kuruş olacak. 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 1 lira 58 kuruş olarak açıklandı. Motorinin litresinden alınacak ÖTV ise 1 lira 29 kuruş olurken, LPG'ninki ise 81 kuruş olarak belirlendi.

ÖTV ARTIŞI KAYNAKLI ZAM

Akaryakıt fiyatlarında ÖTV artışı kaynaklı zam geldi. Litre fiyatlarında benzinde 55 kuruş, motorinde 67 kuruş, LPG de 35 kuruş artış olacak.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI SONA ERDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından spekülasyonunu önlemek adına başlatılan tavan fiyat uygulaması 17 Mayıs'ta sona erdi. İki aylık süreçte devletin, her litre benzinde 1 lira 66 kuruş, motorinde ise 1 lira 33 kuruş ÖTV alacağı oluştu. Bu nedenle tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi oranlarında düzenlemeye gidildi.