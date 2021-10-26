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Benzin fiyatlarında son dakika gelişmesi! Zam geldi

AA |  26 Ekim 2021 Salı - 16:37 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 16:42

Benzinde son dakika gelişmesi! Fiyatlara zam geldi. Yarından itibaren başlıyor. EPGİS duyurdu. Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş zam yapıldı. Ankara'da ortalama 8,47 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,75 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,39 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,47 liradan 8,75 liraya çıkacak.


Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş zam geldi. 
 
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,47 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,75 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,39 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,47 liradan 8,75 liraya çıkacak.
 
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
 
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
 

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