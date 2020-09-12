Benzin fiyatlarına indirim geliyor

Motorin fiyatlarına geçtiğimiz hafta peş peşe gelen indirimlerin ardından bu sefer de benzine indirim geliyor. Uzmanlardan edinilen bilgiye göre 11 kuruş indirim gerçekleşecek. Benzindeki indirim pompa fiyatlarına 14 Eylül Pazartesi günü yansıyacak.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin fiyatına geçtiğimiz hafta önce 21 sonrasında ise 17 kuruş olarak gelen iki indirimin ardından bu sefer de benzinin litre fiyatlarına indirim geliyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzinin ton fiyatında da yaşanan gerileme ile iç piyasada kullanılan ürün fiyatlarına da indirim yolu açılmış oldu.

Konuyla ilgili bilgi veren piyasa uzmanları benzinin litre fiyatında gerçekleşecek indirimin 11 kuruş olacağını belirtirken indirimin pompa fiyatlarına ise 14 Eylül Pazartesi günü yansıyacağını kaydediyor. (Yeni Şafak)