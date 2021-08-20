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Benzin fiyatlarına indirim!

20 Ağustos 2021 Cuma - 9:59 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 9:59

Benzin fiyatlarıyla ilgili flaş indirim kararı! Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre benzine yapılan 27 kuruşluk indirim, pompa satış fiyatlarına yansımayacak.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) benzine yapılan 27 kuruşluk indirime ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
POMPA FİYATLARINA YANSIMAYACAK
 
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, 20 Ağustos 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 27 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

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