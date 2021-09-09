Benzin fiyatlarına flaş zam! EPGİS duyurdu

Benzin fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi yapıldığını duyurdu. Bugünden itibaren geçerli olacak 25 kuruşluk fiyat artışı açıklamaları sonrası vatandaşlar merakla 'Pompa fiyatlarına yansıyacak mı? Yansımayacak mı?' araştırmalarına başladı. Gelen zam pompa fiyatlarına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) benzine yapılan 25 kuruşluk fiyat artışı ile ilgili detayları Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre benzine yapılan 25 kuruşluk fiyat artışı, EŞEL MOBİL Sistemi gereği pompa satış fiyatlarına yansımayacak.

İşte EPGİS'ten yapılan açıklama;

POMPA FİYATLARI DEĞİŞMEYECEK

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, 9 Eylül 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 25 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiştir. Artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.