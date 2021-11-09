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Benzin fiyatlarına büyük indirim!

09 Kasım 2021 Salı - 10:07 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 10:07

Benzinin litre fiyatına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 30 kuruş civarı indirim bekleniyor.


Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 30 kuruş civarı indirim bekleniyor.
 
Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
 

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