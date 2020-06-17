Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında ve nereli? Bensu Soral Survivor'da!

Survivor 2020'nin 110. bölümünde 'Anlat Bakalım' heyecanı yaşanıyor. Survivor 2020'de bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Anlat Bakalım'da bu sefer yarışmacılara sanatçılar eşlik edecek. Survivor Berkan'a Anlat Bakalım'da eşlik eden isim ise Bensu Soral oldu. Peki, Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında ve nereli? Bensu Soral'ın biyografisi...
BENSU SORAL KİMDİR? BENSU SORAL NERELİ?
Oyuncu Hande Soral'ın kardeşi olan Bensu Soral 2 Şubat 1991'de Bursa'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Bursa'da İnegöl Anadolu Lisesi'nde gördü. Üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde aldı. İlk defa 2012 yılında 'Yol Ayrımı' dizisi ile televizyon ekranlarına çıkan Bensu Soral, daha sonra 'Vicdan' dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Daha sonra 'Boynu Bükükler' isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise 'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. 25 yaşındaki oyuncu Murat Dalkılıç'ın "Kader" şarkısına çekilen klipte de yer aldı.
Oyuncu 2016 yılında "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı. Kadrosunda usta isimlerin yer aldığı Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı. Bensu Soral, 2018 yılında iş adamı Hakan Baş ile evlendi.