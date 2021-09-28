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Bensu Soral'ın bikinili paylaşımı tepki çekti!

28 Eylül 2021 Salı - 10:58 | Son Güncelleme : 28 09 2021 - 12:56

Hakan Baş ile dünyaevine giren Bensu Soral’ın bir süredir evliliğiyle ilgili sorunlar vardı. 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile görkemli bir düğünle evlenen Bensu Soral, şimdilerde kafa dağıtmak için tatile çıktı. Oyuncunun tatilden bikinili paylaşım yapması, takipçilerinin tepkisini çekti.


3 sene önce evlenen Hakan Baş ile Bensu Soral çiftinin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Ünlü çift, son dönemde sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme geliyor. Boşanma haberleriyle gündeme gelen çift, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayınladı.
 
“HASSAS BİR SÜREÇ İÇERİSİNDEYİZ”
 
Bensu Soral ile Hakan Baş "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" dedi.
 
Şimdi ise Bensu Soral kafa dinlemek için tatile çıktı. Sosyal medya sayfasından sık sık bikinili karelerini paylaşan Bensu Soral, son olarak beyaz bikinisiyle olan bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
 
 
Bensu Soral’ın ağzından su püskürtmesi ise birçok takipçisi tarafından, “Neden?”, “Ne gerek var böyle bir poza?” yorumlarını aldı.
 
Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; ikili evliliklerini kurtarmayı başaramadı ve boşanma Kararı aldı.
 
Hakan Baş ile Bensu Soral davanın açılması için avukatlarıyla görüşmeye başladılar.
 

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