Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evliliğinde ‘çocuk’ krizi

Son olarak Cam Tavanlar dizisinde rol alan güzel oyuncu Bensu Soral, eşi Hakan Baş ile evleri ayırma kararı aldığı öğrenildi.

Ekranların güzel oyuncusu Bensu Soral ve eşi başarılı iş insanı Hakan Baş hakkında üzen iddia.

Takvim'in haberine göre; büyülü aşklarını 3 yıl önce nikah masasına taşıyan Soral ve Baş arasında çocuk krizi yaşandığı iddia edildi.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı.

MORALİ BOZULDU

Ancak kariyerine öncelik veren 30 yaşındaki güzel oyuncunun, "Benim için henüz erken, Daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır" cevabı verdiği öğrenildi.

Eşinin çocuk olayına sıcak bakmaması üzerine sinirlenen ünlü işadamının moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi.

Şu sıralar ise ikilinin arasındaki krizin çözülmediği ve evlerini ayırmaya karar verdikleri de konuşulanlar arasında.

Bu arada Bensu Soral geçtiğimiz yıl gazetecilerin "Anne olmayı istiyor musunuz?" sorusuna, "Eşim Hakan'la bir çocuk çok istiyoruz. Ama her şeyin bir vakti, zamanı var. Şu an işlerime odaklandım" cevabı vermişti.