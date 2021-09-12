Bensu Soral ile Hakan Baş ayrılıyor mu?

İş insanı Hakan Baş’ın eşi Bensu Soral'ı aldattığı öne sürülmüştü. Çift,ayrılık iddalarını kesin bir dille yalanladı. Hakan Baş’ın başka bir kadınla eğlenirken görülmesi üzerine mesele yeniden alevlendi, çift sosyal medyadan yeni ortak bir açıklama yaptı.

2018'de nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, evliliklerinde kriz yaşıyor. Hürriyet'in yazarlarından Savaş Özbey bu ilişki hakkında yazdı. İşte o yazı...

Yalanlamalara rağmen bu ilişkide kafa karıştıran noktalar var. Neden mi bu ayrıntılarda boğuluyoruz? Çünkü kimi ilişkisini gizliyor, kimi ayrılığını... Bu yalanlama müessesesi artık pervasız bir hâl almaya başladı.

Bensu Soral ile Hakan Baş kısa süre önce haklarında çıkan “ayrılıyorlar” iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

Hakan Baş’ın başka bir kadınla eğlenirken görülmesi üzerine mesele yeniden alevlendi, çift sosyal medyadan yeni ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada kafa karıştıran iki nokta var. Bakalım ünlem (!) koyduğum yerler sizin de dikkatinizi çekecek mi:

“Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır.

Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda (!) olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç (!) içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var.”

Ne deniyor: “Birbirimizden haberdar olduğumuz...”

Ne demek bu: Gizli, kaçamak bir şey yok; Hakan’ın oraya gittiğini biliyordum, haberdardım.

Sonra ne deniyor: "Birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu..."

Ne demek bu: Ben de oradaydım, yanımızda arkadaşlarımız da vardı.

Şimdi burada bir karmaşa var: Gittiğinden mi haberdarsın yoksa sen de mi oradaydın?

Başka ne deniyor: "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz."

E hani ayrılık dedikoduları yalandı?

İsteyen boşanır, isteyen tekrar evlenir...

Eğlenmeye ister tek tek, ister çift halinde giderler, kimseyi ilgilendirmez.

Neden mi bizi zerre ilgilendirmeyecek bu ayrıntılarda boğuluyoruz?

Çünkü kimi ilişkisini gizliyor, kimi ayrılığını...

Bu yalanlama müessesesi artık pervasız bir hâl almaya başladı.