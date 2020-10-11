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Bensu Soral'dan eşine sürpriz kutlama!

Bensu Soral'dan eşine sürpriz kutlama! Hande Soral'ın kendisi gibi oyuncu kız kardeşi Bensu Soral ile 2018'de evlenen iş insanı Hakan Baş, 37 yaşına bastı.
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