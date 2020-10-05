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Bensu Soral'dan çocuk açıklaması!

Bensu Soral'dan çocuk açıklaması! Bensu Soral- Hakan Baş çifti, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan çift, bir mekanda yemek yiyip, sohbet etti.
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