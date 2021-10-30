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Bensu Soral arkadaşlarıyla New York'a gitti
Meslektaşı Hande Erçel ve bir grup arkadaşıyla birlikte soluğu New York'ta alan oyuncu Bensu Soral, yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Soral'a, çok sayıda beğeni geldi.
Son dönemde 2018 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Hakan Baş ile yaşadıkları krizle gündeme gelen oyuncu Bensu Soral, yaşadığı stresli günleri geride bırakmak için aralarında Hande Erçel'in de olduğu bir grup arkadaşıyla New York'a gitti.