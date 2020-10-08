Benim Adım Melek 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Bana biz söz ver vazgeçmeyeceğim de! Benim Adım Melek 34. son bölümde neler oldu?

Benim Adım Melek 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan başrollerini Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin yer aldığı dizi Benim Adım Melek 34. Bölümde Seyit Ali Melek’in ilaç kutusunu görür, ona neyi olduğunu sorar. Her Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yer alan dizinin 35. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Benim Adım Melek 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek 35. yeni bölüm fragmanı ve 34. Bölüm izleme linki…

Benim Adım Melek dizisinin 34. son bölümde Seyit Ali Melek’in ilaç kutusunu görür, ona neyi olduğunu sorar. Melek babasına gerçeği söyleyecek midir? Halil, Melek’e tedavinin işe yaramadığını nasıl söyleyeceğini kara kara düşünür. İşte Benim Adım Melek 35. Bölüm fragmanı…

BENİM ADIM MELEK 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

“Baba, sen bir daha bana hiç kızım diye sarılmayacak mısın?”#BenimAdımMelek yeni bölümleriyle her Çarşamba 20.00'de TRT1'de ??@trt1 pic.twitter.com/0rPikpaslk — Benim Adım Melek (@AdimMelekTRT) October 7, 2020

BENİM ADIM MELEK 34. SON BÖLÜM İZLE

O bu düşüncelerden herkese Melek’in iyi olduğu yalanını söyleme kararıyla sıyrılırken, Mirza arkadaşına karşı çıkar.

Kenan kasayı kurcalarken yakaladığı Alpay’ı affetmek için ona hangi şartları koyar? Seyit Ali, Halil’in elindeki hastane dosyasının kime ait olduğunun peşine düşer. Bu yol onu nereye çıkaracaktır?

Mahmut Kadriye’nin beğendiği evi Mithat’ın tuttuğunu öğrenince delirir. Zeynel sonunda Ünzile’yi istemeye gidecektir. Mithat her şeyin yoluna girdiğini düşünürken kendini büyük bir çaresizliğin içinde bulur. Ona yardım elini uzatan kişiye Mithat’ın cevabı ne olacaktır?

Melek’in doğum günü için neler planlanmaktadır? Melek tedavinin iyiye gittiğini düşündüğü için bütün dileklerinin gerçekleştiğine inanmaktadır. Hangi gerçeklerin üstündeki örtü kalkacaktır? Funda Alpay’a Kenan’la ilgili neler söyleyecektir? Melek, Seyit Ali ve Defne kendilerini buldukları noktalarda hangi gerçeklerle yüzleşeceklerdir?