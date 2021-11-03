Bengü: Zeynep kardeşini öptü, kokladı

Üç yıl önce iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen şarkıcı Bengü, 1 Kasım'da ikinci kez anne oldu.

Bengü, 2018’de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikâh masasına oturmuştu. Ağustos 2019’da kızları Zeynep'i kucağına alan şarkıcı, önceki gün oğlu Selim’i dünyaya getirdi. Koşuyolu Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleşen doğumda 3 kilo 760 gr ağırlığında ve 53 cm boyunda doğan Selim’i kucağına alan Bengü, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ŞU AN KISKANÇLIK YAPMADI"

Bengü, “Çok kolay bir doğum oldu. Şükürler olsun sağlıklı doğum oldu. Zeynep kardeşini öptü, kokladı. Tam algılayamıyor ama biraz farkında. Şu an bir kıskançlık yapmadı ama sonrasında her çocuk gibi anne babayı paylaşırken yapabilir" dedi.Ünlü şarkıcı, "Bundan sonrası bizde artık. İkisine de aynı sevgiyi, hatta Zeynep’e biraz daha fazla ilgiyi göstereceğiz” sözleriyle, duygularını dile getirdi.

"EN YAKIN ZAMANDA SAHNELERE DÖNECEĞİM"

Koronavirüs pandemisi sürecinde sektörün durduğu için uzun süredir sahnelerden uzak kalan Bengü, “Pandemiden normalleşmeye geçiş yaptık ama hamileliğim yüzünden sahnelere dönemedim. En yakın zamanda klibimi çekip, döneceğim. Bu süreçte üretmeye devam ettim” ifadelerini kullandı.