Bengü ikinci kez anne oldu!

Üç yıl önce Selim Selimoğlu ile dünya evine giren Bengü, ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Çift, bu sabah dünyaya gelen oğullarına Selim adını verdi

2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Ünlü şarkıcı, ikinci kez anne oldu.

BEBEĞİNE SELİM ADINI VERDİ

Çift, dünyaya gelen oğullarına Selim adını verdi. 3760 gr ağırlığında ve 53 cm boyunda doğan Selim ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SELİM'İN HAYALİYDİ"

Bengü, oğlunun ismiyle ilgili, "İsim olarak, soy adımız Selimoğlu olduğu için junior 'Selim Selimoğlu' diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunu da Selim'e bıraktık" demişti.