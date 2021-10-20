Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta maçları devam ediyor. E Grubu içerisinde yer alan Benfica ile Bayern Münih bugün karşı karşıya geliyor. Furbolseverler bu akşam oynanacak mücadeleye odaklandı. Benfica Bayern Münih mücadelesine sahne olacak maçta gözler Alman ekibinin süper yıldızlarında olacak. Peki, Benfica Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? Benfica Bayern Münih maçı canlı yayın bilgileri!

Karşılaştığı son sezondaki iki mücadeleden de mağlup ayrılan Benfica, Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Benfica ile oynadığı sekiz Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Bayern Münih, turnuva tarihinde bir rakibe karşı yakalanan en uzun üç seriden birini yaşıyor. Son üç Şampiyonlar Ligi maçında kalesini gole kapatan Benfica, kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Turnuvada E Grubu içerisinde yer alan Benfica ile Bayern Münih ise bugün karşı karşıya geliyor. İlk iki maçta da galibiyet alan Bayern Münih, Dinamo Kiev’i ve Barcelona’yı rahat geçmişti. Ev sahibi Benfica ise ilk 2 maçında 4 puan topladı. Grup liderliği için karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesinde Bayern Münih deplasmandan galibiyetle ayrılması durumunda liderliği büyük oranda garantileyecek.