Ben de zafer trenindeyim bileti alma ekranı! TCDD zafer treni bileti nasıl alınır? Zafer treni hatıra bileti!

30 Ağustos Zafer Bayramı 2021 için yapılan kutlama etkinliklerinden biri de TCDD’nin “Ben de Zafer Treni’ndeyim” uygulaması oldu. Zafer treni hatıra bileti almak isteyenler “zafertreni.com” adresine girerek isim ve soy isim bilgilerini girerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünde Zafer Treni hatıra bileti alabilecekler. Peki, Ben de zafer trenindeyim hatıra bileti nasıl alınır? İşte TCDD zafer bileti alma ekranı…

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında TCDD "Ben de de Zafer Treni’ndeyim" uygulaması başlattı. 30 Ağustos Zafer Treni Hatıra Bileti, "zafertreni.com" internet sitesinden oluşturuluyor. İstenilen bilgiler doldurulduktan sonra Zafer Bileti oluşturulabiliyor, bu bilet sosyal medya platformlarında da paylaşılabilecek. Peki, Ben de zafer trenindeyim bileti nasıl alınır? İşte Zafer bileti alma ekranı…

ZAFER TRENİ BİLETİ NEDİR?

30 Ağustos dolayısı ile oluşturulan https://www.zafertreni.com/ internet sitesinden Zafer Bileti ile ilgili bilgiler ver aldı. TCDD'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl dönümü münasebetiyle; 29 Ağustos Pazar günü Ankara’dan Dumlupınar’a hareket edecek “ZAFER TRENİ” Mustafa Kemal Paşa’nın 30 Ağustos 1924’te Dumlupınar da söylediği “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” Sözlerinden ilhamla “YÜKSELEN YENİ NESİL” temsilcilerini milli mücadelemizin yüzüncü yıl etkinliklerinin merkezine almak gayesiyle; Cumhuriyeti kuranların izinde, Cumhuriyeti yükseltip yaşatanların desteği ile Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sinin esin kaynağı, Sivas Kongresi’nde “Ya istiklâl, ya ölüm!” kararının alınmasının öncüsü 18 yaşındaki Balıkesirli Tıbbiyeli Hikmet çizgisinde, ülkemizi yükseltip yaşatma iradesi olanlar, Kemalettin Kamu’nun “Dumlupınar Yolunda” şiirindeki gibi Zafer Treninde yerlerini alıyor.

BEN DE ZAFER TRENİNDEYİM BİLETİ NASIL ALINIR?

30 Ağustos’ta “Ben de Zafer Treni’ndeyim” hatıra bileti almak isteyenler“zafertreni.com” adresine girerek ad ve soyadını yazarak hatıra biletlerini oluşturabilirler.

TCDD ZAFER TRENİ BİLETİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ