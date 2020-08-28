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Bella Thorne 24 saatte bir milyon dolar kazandı!

Bella Thorne 24 saatte bir milyon dolar kazandı! ABD'li oyuncu Bella Thorne, yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. 22 yaşındaki oyuncu, son hareketiyle çok konuşuldu.
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