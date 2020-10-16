Bella Eyes estetiği kalıcı mı?

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, badem göz şekli ile kaş kaldırma estetiği olan Bella Eyes tekniğinin sonuçlarının kalıcı olduğunu belirtti.

Çekik ve badem şeklindeki gözler ve kalkık kaşlar her zaman ideal güzellik kriterleri arasında yer almıştır. Birçok kişinin sahip olmak istediği bu görünüm günümüzde ortalama bir saat süren özel bir operasyon ile artık mümkün.

Bella Eyes estetiği ile kişinin göz ve kaş şekli yeniden şekillendirilerek yüzün daha enerjik, dinç ve estetik görünmesi sağlanabiliyor.

Nasıl uygulanır?

Ortalama 2-2,5 saat süren endoskopik teknikler ile uygulanan Bella Eyes tekniğinde saçlı deride görünme ihtimali olmayan minimal kesiler açılır. Açılan bu minimal kesilerden hem göz hem de kaş şekline müdahale edilebiliyor. Minimal invaziv bir işlemle hedeflenen estetik görünüm oldukça başarılı bir şekilde sağlanabiliyor.

Uygulanan minimal invaziv teknik sayesinde iyileşme süreci hızlı ve zahmetsizdir. Hastanın cilt ve yaşam kalitesine göre ortalama çoğunlukla 1 hafta içinde iyileşme tamamlanır. Estetik operasyonun sonuçlar operasyonun hemen ardından görünür olur.

Çeşitli geleneksel teknikler ile badem göz oluşturulabilir ancak, bunun için göz kenarlarından görünür kesiler uygulanabilir. Endoskopik tekniklerde ise göz çevresinde görünür bir kesi oluşmaz. Bella Eyes tekniği; sonuçları kalıcı olan, oldukça etkili sonuçlar elde edilmesini sağlayan modern bir tekniktir.

Hastanın ihtiyacına badem göz estetiği kaş ve yanak estetikleri birleştirilerek kombine operasyonlar yapılabilir. Orta yüz germe, yanak belirginleştirme ya da yanak küçültme, göz çevresi kırışık tedavisi gibi estetik yöntemleriyle de birleştirilebilir.