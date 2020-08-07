Covid 19 salgını etkisini tüm hızıyla göstermeyi sürdürüyor. Corona virüsü belirtileri nedir, corona virüsü nasıl anlaşılır, soruları sorulurken asemptomik belirti göstermeyen kişilerde de covid görülebileceği açıklandı. Peki, Belirti göstermeyen covid bulaştırır mı? Belirti göstermeyen covid 19!

Belirti göstermeyen covid bulaştırır mı? sorusu covid 19 belirtisi göstermeyen kişilerde de hastalığın gözlemlenmesinin orya çıkmasının ardından merak edilen soruların başında geliyor. Güney Koreli bilim insanları belirti göstermeyen covid 19 hastaları üzerinde bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonucu oldukça dikkat çekici. Peki, Belirti göstermeyen corona bulaşır mı?

BELİRTİ GÖSTERMEYEN CORONA BULAŞIR MI?

Güney Koreli bilim insanlarının yaptığı araştırma korona virüs belirtisi gösteren ve göstermeyen hastaların virüsü eşit oranda bulaştırdığını ortaya koydu. Araştırmayı yapan bilim insanları, belirti göstermeyenlerin de karantinaya alınması gerektiğini belirtti.

Güney Koreli bilim insanları, semptomları olmayanların corona virüs hastalarıın viral yükünün, öksüren ve ateşlenen enfekte insanlar kadar yüksek olduğunu buldu. Bununla birlikte, asemptomatik hastaların burunlarında ve boğazlarında SARS-CoV-2 olarak bilinen virüsün belirtileri olan hastalarla eşit miktarda olduğu ve bu yüzden hastalığı yayma oranlarının onlar kadar yüksek olduğu açıklandı.

ASEMPTOMATİKLER DE KARANTİNAYA ALINMALI

Güney Kore'deki Soonchunhyang Üniversitesi Seul Hastanesi tarafından yapılan çalışmada, bulguların semptomları olmayan kişilerin hızla izole edilebilmesi ve bulaşma riskinin azaltabilmesi için test ve temas takibini artırmanın önemini ortaya koyduğu belirtildi.

Covid-19’un sık görülen belirtileri arasında ateş, öksürük ve nefes darlığı yer alıyor, ancak tat veya koku kaybı da yaygın bir şekilde meydana geliyor.

JAMA Internal Medicine'de yayınlanan araştırmaya için ekip, 6 - 26 Mart tarihleri arasında corona virüs bulaşmış 303 hastayı inceledi. Tüm katılımcılar, Seul'ün güneyinde yer alan Cheonan kentindeki bir toplum tedavi merkezinde izole edildi. Karantinadaki hastaların yüzde 63,7'si izolasyona girdiklerinde semptomatik olduğu, yüzde 36,3 oranındaki asemptomatik hastalardan 21’inin ise bir süre sonra semptom geliştirdiği kaydedildi.

VİRÜS MİKTARI ARASINDA FARK YOK

Araştırmacılar daha sonra test yaparak, bir kişinin viral yükünün tespitini ifade eden döngü eşiği (Ct) değerlerine baktı. Sonuçlardda, asemptomatik hastaların Ct değerlerinin semptomları olan hastalarda görülenlere çok benzer olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları ayrıca, hastaların üst solunum yolu ve alt solunum yolundan örnekler toplayarak gerçekleştirilen ve her ikisi de negatif geldiğinde, negatif olarak tanımlanan dönüşüm testlerini de inceledi.

ASEMPTOMATİK HASTALAR 17 GÜNDE, SEMPTOMATİK HASTALAR 19,5 GÜNDE İYİLEŞTİ

Sonuçlar, semptomatik hastaların viral yüklerinin, asemptomatik hastalara göre zaman içinde biraz daha yavaş azalma eğiliminde olduğunu gösterdi. Karantinanın 14. gününde, semptomları olmayanların yüzde 33,7'si, semptomatik hastaların ise yüzde 29,6’sı corona virüs testinde negatif çıktı. Tanıdan ilk negatif dönüşüme kadar geçen ortalama süre asemptomatik hastalar için 17 gün ve semptomatik hastalar için 19,5 gün olarak açıklandı.

Diğer taraftan bilim insanları, semptomları olan ve olmayanlar arasındaki viral RNA miktarında da önemli bir fark bulamadı.

Çalışmanın yazarları, "Covid-19 enfeksiyonu olan birçok insan uzun süre asemptomatik kalmıştır ve viral yük semptomatik hastalardakine benzer olmuştur. Bu nedenle, enfekte kişilerin izolasyonu semptomlardan bağımsız olarak yapılmalıdır. Asemptomatik hastalar virüsün toplumda yayılmasında yayılmasında önemli bir faktör olabileceğinden, popülasyon tabanlı gözetim ve asemptomatik hastaların izolasyonu gereklidir” ifadelerini kullandı.