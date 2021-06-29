Belirli süreli iş sözleşmesi nedir, en az ne kadar sürer? Belirli süreli iş sözleşmesi bitince ne olur?

Yasa ile belirlenen kanunlar çerçevesinde hazırlanan iş sözleşmelerinde işin yapılma şekli, tanımı, yeri, işin süresi, ücret ve ücretin ödenmesine ile ilgili konular başta olmak üzere işçi ve işveren tarafından kabul edilmesi gereken önemli maddeler yer alır. İşçi ve işveren arasında çalışma saatlerine, işin şekline ve süresine göre iş sözleşmesi imzalanması gerekir.

Belirli iş sözleşmesi, isminden de anlaşılabileceği gibi süresi belli olan bir işin gerçekleştirilmesi belirlenen süreliğine işçi ile işveren arasında imzalanan bir iş sözleşmesi türüdür.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Belirli süreli iş sözleşmesi, İş Kanunu'na göre, belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif şartlara bağlı olarak işveren ve işçi arasında gerçekleştirilen yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesidir. Belirli iş sözleşmesinde işin başlayacağı ve biteceği tarihler açıkça bellidir. Bu tarihler arasında çalışma gerçekleştirilir. Aynı zamanda kıdem söz konusu olduğu zaman haklı bir gerekçe olmadığı durumda belirli ve belirsiz olmak üzere iki tür sözleşmesi olan çalışanlar da eşit şekilde değerlendirilir.

Belirli İş Sözleşmesi En Az Ne Kadar Sürer?

Belirli iş sözleşmesi, isminden de anlaşılabileceği gibi süresi belli olan bir işin gerçekleştirilmesi belirlenen süreliğine işçi ile işveren arasında imzalanan bir iş sözleşmesi türüdür. Fakat hiçbir yasal metinde belirli iş süresi için belirlenmiş olan bir asgari süre bulunmuyor. O nedenle de, belirli süreli iş sözleşmesi en az 1 gün için düzenlenebilir. Ama belirli süreli iş sözleşmesi 10 yıldan uzun süre için imzalanmışsa, sözleşmenin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra isteyen taraf, 6 ay önceden karşı tarafa bildirmek şartıyla iş sözleşmesini istediği zaman feshedebilir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Bitince Ne Olur?

Belirli süreli iş sözleşmesi bitince taraflarca belirlenmiş olan sürenin bitmesi sonucunda kural olarak kendiliğinden sona erer. Bu sona erme ise, bir fesih olarak değerlendirilemeyeceği için feshe bağlı olarak da sonuçlar da ortaya çıkmaz. Dolayısıyla da işçi kıdem tazminatına da hak kazanamaz.

Hukukumuzda, belli bazı durumlar dışında yani birinin ölümü, tarafların anlaşması gibi belirli süreli iş sözleşmesinde haklı bir neden olmadığı sürece sözleşmenin süresinin bitmeden önce sona erdirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle de sözleşmenin süresi dolana kadar taraflar yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur. Ama uygulama olarak süresinden önce sona erdirilen bazı belirli süreli iş sözleşmeleri vardır. Fesh yapılması sonucunda hukuki niteliği ve sonuçlarına dair İş Kanunu’nda yer alan herhangi bir düzenleme yer almaz. Bir yıldan uzun yapılacak iş sözleşmelerinin yazılı olarak düzenlenmesi şarttır.

İki taraf arasında borçlu ve alacaklı olarak kararlaştırılan şartlar sonucunda bir tarafın sözleşmenin gereğini yerine getirmeyerek karşı tarafı zor durumda bırakmasını önlemek için yapılan anlaşmaya ek olarak cezai şart eklenebilir. Bu şarta göre iki tarafın da birbirlerine karşı yükümlülükleri güvence altına alınmış oluyor. Belirli iş süresinin sona ermesi durumunda sözleşme de kendiliğinden sona erer ve cezai yükümlülük ortadan kalkar.