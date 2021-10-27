Belim çok ağrıyor, neden olabilir?

Kişilerin yaşamına büyük ölçüde etkileyen ağrılardan biri de bel ağrısıdır. Birçok farklı nedenden oluşabilen bel ağrısını ve nedenlerini No¨roloji ve Agˆrı Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu sizler için anlattı.

Bel ağrı sı genellikle ağrı, yanma veya batma şeklinde kendini gösterir. Bazı durumlarda kişilerin yaşadığı ağrının hissedildiği bölge noktasal olarak belirlenebilir, bazı durumlarda ise ağrı hissi dağınık bir şekilde görülebilir. Bel ağrısının birçok nedeni olabilir. Ancak sebebi ne olursa olsun ağrıyı hisseden doku genişler ve kalınlaşır. Kalınlaşmaya bağlı olarak daha fazla ağrıya neden olabilir. Ağrı, sinirlerle örtüşürse bacak ağrısı, uyuşma ve idrar kaçırmaya yol açabilir. Bel ağrısı iki ağrı başlığı altında incelenebilir. Bu ağrıların çeşitleri ise akut ağrı ve kronik bel ağrısıdır.

Akut bel ağrısı, 6 haftadan kısa süren bir ağrıdır. Bu tür ağrılar tedavi ihtiyaç duyulmadan kendi kendine geçebilir. Kronik bel ağrısı 3 aydan uzun süren ağrıdır. Ağrının hissedildiği bölge şişebilir. Alanında uzman bir hekim tarafında kronik bel ağrısının kontrol ve tedavi etmesi çok önemlidir.

Bel ağrılarının çeşitli nedenleri vardır!

Bel ağrılarının birden fazla nedeni olabilir. Sıklıkla görülen ağrı sebepleri ise;

Yaralanmalar: Omurga kırıkları genellikle yaralanmalar sonucu oluşur. Bel ağrısı, yüksek yerlerden düşme, trafik kazaları ve yüksek enerjili kazalarda görülebilir.

Bel fıtığı sorunu: Ağır cisimleri kaldırmak, uzun süre oturmak ve fazla kilolu olmak bel ağrısına neden olabilir. Fıtıklar önce bacaklarda ve belde ağrı olarak kendini gösterebilir. Tedavi edilmediği takdirde ciddi Ağır cisimleri kaldırmak, uzun süre oturmak ve fazla kilolu olmak bel ağrısına neden olabilir. Fıtıklar önce bacaklarda ve belde ağrı olarak kendini gösterebilir. Tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bel kayması: Kırık uzun süre iyileşmediği için yaşla birlikte bel omurgasında yer değiştirme görülebilir. Lomber omurganın yer değiştirmesi genellikle bacak ağrısı ve bacak çekme semptomları ile anlaşılır.

Enfeksiyon: Omurgada görülen enfeksiyonların çoğu bel bölgesinde oluşur. Sigara, yetersiz beslenme, obezite ve çeşitli kanserler enfeksiyonlara neden olabilir.

Romatizmal hastalıklar: Osteoporozun yanı sıra ağrı, stres ve metabolik problemler de bel ağrısına neden olabilir.

Bel ağrılarının tedavisi mümkündür

Bel ağrısının birçok nedeni olabilir. Yaygın nedenler; yaralanmalar, fıtıklaşmış diskler, kaymalar, geçmiş enfeksiyonlar ve romatizmadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bel ağrılarının tedavisinde ameliyatsız yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Bel ağrısı için en çok tercih edilen ameliyatsız tedavi; radyofrekans, ozon tedavisi ve bel ağrısı için enjeksiyon ameliyatsız yöntemlerdir.

Radyo frekans yöntemi: Tercih edilen yöntemlerden biri radyofrekanstır. Ağrı sorunu yaşayan bölgelerde sinir iletimini devre dışı bırakmak için tasarlanmıştır. Bu sayede kişilerin ağrı ataklarının azalmasına yardımcı olur. Operasyon sırasında ağrı hissedilen ve sinirlerin düzenlenmesini sağlayan bölgeye radyofrekans uygulanır. Uzun süreli ve düzenli tedavi sürecinde kalıcı iyileşme görülebilir.

Ozon tedavisi: Bel ağrısının neden olduğu baskıyı ve ağrıyı azaltmak için tercih edilen yöntemdir. Yan etkisi az olan bu yöntem sıklıkla tercih edilmektedir. İşlem sırasında ozon ağrılı bölgeye verilir ve tedavi 10 dakika içinde tamamlanır. Düzenli uygulama sayesinde uzun vadede etkili sonuçlar sağlayabilirsiniz.

Enjeksiyon yöntemi: Kuru iğne tedavisi olarak da bilinir. Bu tedavinin amacı kas spazmlarının neden olduğu ağrıyı ortadan kaldırmak ve sertleşmiş kasları cerrahi iğnelerle yumuşatmaktır.

Epidural enjeksiyon: Epidural enjeksiyonlar genellikle bel ağrısını tedavi etmek için çeşitli ilaçlar kullanıp fayda görmemiş; fizik tedavi ile ağrıları tam olarak gideremeyen ve cerrahi müdahale gerektirmeyen hastalar için de uygundur. Bu enjeksiyonlar ağrıyı hafifletmek için kullanılır, aynı zamanda ağrının kaynağını ortaya çıkarmaya da yardımcı olur. Enjeksiyon işleminin alanında uzman hekim tarafından uygulanması önemlidir.