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Belgeler sızdırıldı! BAE lideri Londra'da emlak imparatoru çıktı

DHA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 21:42 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 21:42

İngiltere'nin başkenti Londra'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan’a ait yaklaşık 56 milyar TL değerinde 170 mülkün bulunduğu ortaya çıktı.


Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan’ın İngiltere'deki serveti ülkede gündem oldu.
 
İngiliz yayın organı The Guardian tarafından sızdırılan belgelerde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan’ın Londra’da bulunan 5.5 milyar pound (56 milyar TL) değerindeki emlak imparatorluğu ortaya çıktı.
 
Belgelerde, Londra'da BAE liderine ait170 mülkün bulunduğu, el-Nehyan’ın sahip olduğu mülk arasında Berkeley Square House, dokuz katlı lüks apartman bloğu olan 97 daireden oluşan One Kensington Gardens ve Bond sokağındaki Time Life binası da yer alıyor.
 

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