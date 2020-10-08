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Belediyeye gelen şikayetler şaşırttı! 'Sorumsuz kaynanam...'

AA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 14:08 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 14:32

Mamak Belediyesi Çözüm Merkezine gelen bazı "sıra dışı" telefon ve mailler gülümsetiyor. Kayınvalidesinden şikayetçi olan bir gelin, "Kocam coronaya yakalandı, sorumsuz kaynanam bahçede çalışmaya çağırıyor. Kaynanamı engeller misiniz?" talebinde bulunurken bir başkası ise "Virüsü bitirmek için uçakla havadan ilaç sıkılmasını rica ediyorum" dedi.


Mamak Belediyesince ilçe sakinlerinin Belediyeye  gelmeden taleplerini iletebilmesi ve işlerini çözebilmesi için kurulan Çözüm  Merkezine ulaşan bazı çağrı ve maillerdeki gülümseten istekler, basınla  paylaşıldı. 
 
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe sakinlerinin istek, öneri ve  şikayetlerini iletebildikleri Çözüm Merkezinin pandemi sürecindeki çağrı mesaisi  arttı.
 
Mamaklıların çağrı, mail, WhatsApp, SMS ve mobil uygulama yoluyla  ilettikleri taleplerini alan Merkeze yılın ilk aylarında yeni tip corona virüsün  (Kovid-19) olmadığı dönemde günlük 400-500 başvuru gelirken bu rakam salgının  başlamasıyla yaklaşık iki katına çıkarak günlük bine yaklaştı.
 
"Kocam coronaya yakalandı, sorumsuz kaynanam bahçede çalışmaya  çağırıyor"
 
Merkez, yılın ilk 9 ayında 240 bine yakın istek, öneri ve şikayet gibi  bildirimleri alarak Belediyenin ilgili birimleri başta olmak üzere diğer kurum ve  kuruluşlara anında iletti, takibini yaptı, çözüm sağladı.
 
7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren birime, "Köpeğim üç gündür  hapşırıyor, kesin corona oldu, yetişin", "Virüsü bitirmek için uçakla havadan  ilaç sıkılmasını rica ediyorum", "Kocam coronaya yakalandı, sorumsuz kaynanam  bahçede çalışmaya çağırıyor. Kaynanamı engeller misiniz?", "Bulun artık şu aşıyı  kardeşim", "Coronaya karşı hangi ilaçları öneriyorsunuz?", "Salgının bitiş tarihi  ne görünüyor?", "Çamaşır makinem bozuldu", "Eşim evi terk etti, eşimi bulun",  "Kayınvalidemin fenalığına son vermek istiyorum, başkanım yardım etsin." gibi  talepler geliyor.
 
Kayınvalidesinden şikayetçi olan gelin yardım istedi
 
Kayınvalidesinden şikayetçi olan bir gelin Çözüm Merkezini arayarak  onun eşini sürekli kandırdığını ifade etti. Kadın hem kayınvalidesinin  "fenalığına son vermek" hem de kocasına annesinin yalan söylediğini ispatlamak  istediğini belirtti.
 
 Merkeze gelen ilginç çağrılar arasında yemek siparişi verenlerin yanı  sıra çocuğunun kilosundan yakınanlar da bulunuyor.
 
Belediyeye corona virüsle ilgili de gülümseten çağrı ve istekler  ulaştı. Bunlar arasında bir vatandaşın salgını bitirmek için havadan uçakla ilaç  sıkılmasını önermesi, bir başkasının ise "Bulun artık şu aşıyı kardeşim." çıkışın  yapması dikkati çekiyor.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,  Çözüm Merkezinin, vatandaş isteklerinin çözüme kavuşma ve hizmet noktasında çok  önemli bir araç olduğunu, gereksiz meşgul edilmemesi gerektiğini ifade etti.
 

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Mamak Belediyesi şikayet çağrı merkezi
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