Belediyeye gelen şikayetler şaşırttı! 'Sorumsuz kaynanam...'

Mamak Belediyesi Çözüm Merkezine gelen bazı "sıra dışı" telefon ve mailler gülümsetiyor. Kayınvalidesinden şikayetçi olan bir gelin, "Kocam coronaya yakalandı, sorumsuz kaynanam bahçede çalışmaya çağırıyor. Kaynanamı engeller misiniz?" talebinde bulunurken bir başkası ise "Virüsü bitirmek için uçakla havadan ilaç sıkılmasını rica ediyorum" dedi.

Mamak Belediyesince ilçe sakinlerinin Belediyeye gelmeden taleplerini iletebilmesi ve işlerini çözebilmesi için kurulan Çözüm Merkezine ulaşan bazı çağrı ve maillerdeki gülümseten istekler, basınla paylaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe sakinlerinin istek, öneri ve şikayetlerini iletebildikleri Çözüm Merkezinin pandemi sürecindeki çağrı mesaisi arttı.

Mamaklıların çağrı, mail, WhatsApp , SMS ve mobil uygulama yoluyla ilettikleri taleplerini alan Merkeze yılın ilk aylarında yeni tip corona virüsün (Kovid-19) olmadığı dönemde günlük 400-500 başvuru gelirken bu rakam salgının başlamasıyla yaklaşık iki katına çıkarak günlük bine yaklaştı.

"Kocam coronaya yakalandı, sorumsuz kaynanam bahçede çalışmaya çağırıyor"

Merkez, yılın ilk 9 ayında 240 bine yakın istek, öneri ve şikayet gibi bildirimleri alarak Belediyenin ilgili birimleri başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlara anında iletti, takibini yaptı, çözüm sağladı.

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren birime, "Köpeğim üç gündür hapşırıyor, kesin corona oldu, yetişin", "Virüsü bitirmek için uçakla havadan ilaç sıkılmasını rica ediyorum", "Kocam coronaya yakalandı, sorumsuz kaynanam bahçede çalışmaya çağırıyor. Kaynanamı engeller misiniz?", "Bulun artık şu aşıyı kardeşim", "Coronaya karşı hangi ilaçları öneriyorsunuz?", "Salgının bitiş tarihi ne görünüyor?", "Çamaşır makinem bozuldu", "Eşim evi terk etti, eşimi bulun", "Kayınvalidemin fenalığına son vermek istiyorum, başkanım yardım etsin." gibi talepler geliyor.

Kayınvalidesinden şikayetçi olan gelin yardım istedi

Kayınvalidesinden şikayetçi olan bir gelin Çözüm Merkezini arayarak onun eşini sürekli kandırdığını ifade etti. Kadın hem kayınvalidesinin "fenalığına son vermek" hem de kocasına annesinin yalan söylediğini ispatlamak istediğini belirtti.

Merkeze gelen ilginç çağrılar arasında yemek siparişi verenlerin yanı sıra çocuğunun kilosundan yakınanlar da bulunuyor.

Belediyeye corona virüsle ilgili de gülümseten çağrı ve istekler ulaştı. Bunlar arasında bir vatandaşın salgını bitirmek için havadan uçakla ilaç sıkılmasını önermesi, bir başkasının ise "Bulun artık şu aşıyı kardeşim." çıkışın yapması dikkati çekiyor.