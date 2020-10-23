Belediye ve cami hoparlörlerinden ölümleri duyurmak yasaklandı

Şırnak'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ve cami hoparlöründen ölüm haberlerini duyurmak yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirlerine ilişkin Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplandı. Toplantıda, kentte koronavirüs salgını önlemek amacıyla yeni kararlar alındı. Alınan kararlar arasında belediye ve cami hoparlörlerinde ölüm haberlerinin duyurulması yasaklandı. Kararlara ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: