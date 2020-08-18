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Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti

İHA |  18 Ağustos 2020 Salı - 23:49 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 23:49

Afyonkarahisar’ın Işıklar Belde Belediye Başkanı Erol Özağıl’ın 19 yaşındaki oğlu Aydın Özağıl, patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, Işıklar beldesi Kozluca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl’ın oğlu Aydın Özağıl (19) yanına akrabası olan 15 yaşındaki B.A.’yı da alarak patpat diye tabir edilen tarım aracın bindi. Tarlaya doğru giden ve Aydın Özağıl’ın kullandığı öne sürülen patpat Kozluca mevkinde sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Durumu gören Özağıl’ın yakınları yaralanan Aydın Özağıl ve B.A.’yı özel araçları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın Özağıl hayatını kaybetti. B.A.’nın ise tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
 
Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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Afyonkarahisar Işıklar Erol Özağıl
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