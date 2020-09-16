Belediye başkanını tecavüz ettiği iddia edilmişti! Olayın yaşandığı ev görüntülendi

Didim'de iş istemek için gittiği Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile başkan yardımcısı Öznur G., meclis üyeleri Ali Ç. ve Öner Ç.'nin cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen S. T.'nin götürüldüğü, belediye meclis üyesi Ali Ç.'ye ait çiftlik görüntülendi.

Türkiye CHP'li belediye başkanının tecavüz iddiasıyla çalkalanmıştı. Tecavüz olayının gerçekleştiği ev görüntülendi.

"SAPIKÇA ŞEYLER YAPTILAR"

Akköy Balat mevkiindeki bir yamaçta bulunan ve zeytin ağaçlarıyla kaplı olan çiftlikteki yürüme yollarındaki parke taşlarının da daha önce belediyenin imkânları kullanılarak döşendiği iddia edildi. Savcılık önceki gün avukatı Murat Sultansu ile Didim Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunan S.T'nin, "Başka kadınlara da sapıkça şeyler yaptıklarını duydum" şeklindeki ifadesi üzerine diğer mağdurlara ulaşmaya çalışıyor.

'DELİLLER KARARTILABİLİR'

Avukat Sultansu, "Usule ilişkin itirazlarımız var. Belediye başkanı bazı delilleri karartabilir. Taleplerimiz oldu ama olumlu karşılanmıyor. Adalet bakanımızın konuya müdahalesini talep ediyoruz" dedi.

S.T kendisine tecavüz eden kişileri fotoğraflardan tek tek teşhis etti.

ELEKTRİK AKIMI VAR TABELASI!

Bağ evi 20 dönümlük bir arazi üzerine kurulu. Yanında başka hiçbir yerleşim yeri bulunmuyor. İçinde nöbetçi veya yaşayan biri yok. Arazinin etrafının çevrildiği tel örgülerde 'Dikkat Elektrik akımı var', 'Dikkat köpek var' yazılı tabelalar asılı.

MECLİS ÜYESİ ÇEKİM YAPTI