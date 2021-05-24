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Belediye başkanından ünlü isme iğrenç istismar

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 10:27 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 10:32

ABD’de ünlü televizyon yıldızı Farrah Abraham, Kaliforniya eyaletinde yer alan Windsor şehri belediye başkanı Dominic Foppoli’yi kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladı.


Amerikan MTV kanalındaki “16 Yaşında ve Hamile” adlı programın yıldızı Abraham’ın, avukatı aracılığıyla Palm Beach Polis Merkezi’ne 2 Nisan’da video, fotoğraf ve ses kayıtlarının olduğu kanıtları sunarak, şikayette bulunduğu kaydedildi. Abraham’ın (29) da eklenmesiyle 9 kadının cinsel saldırıyla suçladığı Foppoli (39) istifa etti.

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