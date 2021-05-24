Belediye başkanından ünlü isme iğrenç istismar

Amerikan MTV kanalındaki “16 Yaşında ve Hamile” adlı programın yıldızı Abraham’ın, avukatı aracılığıyla Palm Beach Polis Merkezi’ne 2 Nisan’da video, fotoğraf ve ses kayıtlarının olduğu kanıtları sunarak, şikayette bulunduğu kaydedildi. Abraham’ın (29) da eklenmesiyle 9 kadının cinsel saldırıyla suçladığı Foppoli (39) istifa etti.