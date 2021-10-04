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Belediye başkanından 'aşı olmayanlar kamu hizmetlerinden mahrum edilsin' önerisi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) |  04 Ekim 2021 Pazartesi - 16:57 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 16:59

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs aşısı olmayanların, kamu hizmetlerinden mahrum edilmeleri önerisinde bulundu.


Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı olmayanlarla ilgili öneride bulundu. Özlü, açıklamasında, "Bugüne kadar Covid-19 salgınından 62 bin vatandaşımızı kaybettik. Ağır ekonomik ve sosyal bedeller ödedik. Hala ülkemizde ilk doz aşısını bile olmayan yüzde 13’lük bir kesim var. ‘Aşı olmayanlar kamu hizmetlerinden mahrum edilsin.’ Zira aşı olmayanlar kamu sağlığını tehdit ediyorlar. Kamu sağlığını korumak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.
 

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