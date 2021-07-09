Belediye başkanı ve yanındakiler öldüresiye dövdüler: Karşında başkan var, düzgün otur...

Son dakika haberine göre; Giresun’da parkın bakımsız olduğunu öne süren Ülfet Dikici ile oğlu ve gelini, aralarında Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz’in de olduğu grupla tartıştı. Belediye başkanının yanındaki kişiler, aileyi darbetti. Yüzünde morluklar oluşan Dikici ve ailesi, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Ülfet Dikici, 'Beni nasıl bu hale getirdilerse cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu?” dedi.

Olay, dün akşam, Eynesil Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bekir Kelleci Parkı'nda meydana geldi. İlçeye tatile gelen Ülfet Dikici, oğlu ve gelini, bakımsız olduğunu öne sürdükleri park nedeniyle işletmeci ile tartıştıktan sonra belediye görevlilerine şikayette bulundu. Durumdan haberdar edilen Eynesil Belediye Başkanı Karadeniz , yanında bir grupla parka geldi.

İddiaya göre, işletmeci ve Başkan Karadeniz'in yanındaki grup ile aile arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karadeniz'in yanındaki kişiler, aileye saldırıp, darbetti. Yüzünde morluklar oluşan Ülfet Dikici, yaralandı. Eynesil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın ve ailesi, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'OLAY, BELEDİYE BAŞKANININ YANINDA GERÇEKLEŞTİ'

Yaşadıklarını anlatan Ülfet Dikici, parkın bakımsız olduğunu görünce belediye görevlilerini çağırdıklarını söyledi. Dikici, "Belediye başkanı ve yanındakiler bir süre sonra parka geldi. Başkanın yanındaki bir kişi ile oğlum arasında tartışma oldu.

O kişi, oğluma ‘Düzgün otur, karşında başkan var’ dedi. Oğlum da ‘Oturmasını senden mi öğreneceğim' cevabını verdi. Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar, oğluma saldırdı. 10 kişi oğlumu darbetmeye başladı.

Yanımızda gelinim vardı, ona da yumrukla vurdular. Ben de araya girdim. Beni de bu hale getirdiler. Bütün bu yaşananlar da belediye başkanının yanında gerçekleşti. Ekiplerini toplayıp götürmedi. Beni nasıl bu hale getirdilerse cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu?” dedi.