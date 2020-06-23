Belediye başkanı suç işliyor! İnşaat devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca kaçak olduğu tespit edilmesine rağmen Gökçeada Belediyesi, arkeolojik sit alanında yapılan iki katlı betonarme binalardaki çalışmalarını sürdürüyor.

Gökçeada Belediyesi tarafından Kaleköy sahilde inşa edilen 2 katlı kafetaryalar çevrecilerle belediyeyi karşı karşıya getirdi. Gökçeada Gönüllüleri Derneği ve Gökçeada Çevreyi Koruma Derneği arkeolojik sit alanında inşa edilen binaları CİMER’e şikâyet etti. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri yerinde yaptıkları inceleme neticesinde iki inşaatın da yasaya aykırı olduğunu tespit etti.

Hazırlanan raporda inşaatların 3621 sayılı Kıyı Yasası’na göre kıyıdan 50 metre mesafe içinde bina yapılamaz maddesine uygun olmadığını, ayrıca binaların arkeolojik sit alanı içinde kaldığını belirleyerek 3194 sayılı İmar Yasası’nın 32 ve 42. maddeleri gereği durdurulmasını istemişti. Gökçeada Kaymakamlığı inşaatları mühürledi ve inşai faaliyetlerin durdurulmasını istedi.

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