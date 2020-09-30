Belediye başkanı ile 7 çalışanı karantinada!

Keşan'a 7 kilometre mesafedeki 2 bin 27 nüfuslu Yenimuhacir beldesinde belediyede çalışan bir personelin eşinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan kadın, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Eşine yapılan testin sonucu ise negatif çıktı. Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker ile 7 belediye personeli ise tedbir amaçlı gönüllü olarak evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Belediye Başkanı Türker, 7 personelle birlikte evlerinde 14 gün süreyle gönüllü karantinada kalacaklarını belirterek, "Karantinada olmam sebebiyle yerime İbrahim Dinç başkanvekili olarak görevlendirildi. Diğer personelimiz de belediyede maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak hizmet vermeye devam edecek. Hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmeye gayret ediyoruz. Beldemizde ilk kez pozitif bir vaka çıktı. Daha önce pozitif vakamız olmadığı için ilk vakamız olarak kayıtlara geçti dedi.

Türker, belediye hoparlörlerinden vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmaları yönünde anonslarla uyarıldığını da söyledi.