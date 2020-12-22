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Belediye başkanı duyurdu! 'Trakya son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor'

AA |  22 Aralık 2020 Salı - 17:42 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 17:42

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya'da son 91 yılın en kurak döneminin yaşandığını ve kente içme suyu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda su seviyesinin yüzde 3'e düştüğünü bildirdi.


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında,  bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle yer altı ve yer üstü su kaynaklarının dip  seviyelere düştüğünü ifade etti.
 
Kentte yaşanan su sorununun çözümü için gerekli tüm çalışmaları  yaptıklarını anlatan Gürkan, "Bugün itibarıyla 3 su kaynağımız var.  Paşaçayırı'ndaki 12 içme suyu kuyusu, 1992'de yapılmış Süloğlu Barajı ve 2017  sonunda hizmete alınan Kayalıköy Barajı hattı. Bu yaz bir sulama kooperatifi  Kayalıköy Barajı'ndan bol bol su kullandı. Silajlık mısır ekimi yapıldı, vahşi  sulamayla bol bol su kullanıldı. Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 3  bandına düştü, Türkiye'deki en düşük seviyedir bu." diye konuştu.
 
Gürkan, Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesinin kritik noktaya  düşmesinden dolayı Süloğlu Barajı'ndan su alımına başlandığını, bu hattaki  borularda meydana gelen patlaklardan dolayı kentte zaman zaman su kesintileri  yaşandığını dile getirdi.
 
Patlayan boruların yenileneceğini belirten Gürkan, şöyle devam etti:
 
"Eski boruları değiştirerek yüzde 40 kayıp suyun önüne geçmenin  önemini görüyoruz. Vatandaşlarımız suyu tasarruflu kullanmalı. Valimize de arz  edeceğim, mutlaka planlı tarım yapılmalı. Su kaynakları kontrollü kullanılmalı,  tarım ekim alanları buna göre revize edilmeli. Aynı talebi Kırklareli'nden de  bulunacağım. Trakya son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Yer altı sularımız  yüzde 85 oranında azaldı. Bir faciaya doğru gidiyoruz. Kızıyorsunuz,  bağırıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Hiçbir şey demiyorum. Ama bu yaptığımız içme  suyu hattı çalışmaları, Kayalıköy hattı, içme suyu artıma deposu, 6 yeni depo  yapımına siz belki teşekkür etmeyeceksiniz ama çocuklarınız torunlarınız bunları  yapanlara teşekkür edecekler."
 
Kentte alt yapı çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Gürkan, içme  suyu şebekesi yenileme işinin yüzde 40'ının bittiğini, önümüzdeki aylarda  çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.
 
Belediye esnafa destek olacak
 
Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında,  faaliyetlerine ara veren belediye kiracıları ve işyeri çalışanlarına yardımda  bulunulacağını belirtti.
 
Belediye Meclisi'nin 25 Aralık Cuma günü olağanüstü toplanarak  yapılacak yardımları görüşeceğini aktaran Gürkan, "Edirne İl Hıfzıssıhha  Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini tamamen durduran belediye  kiracılarından 3 ay boyunca kira alınmayacak. Faaliyetlerini kısmen durduran ya  da devam eden belediye kiracılarından ise 3 ay boyunca kiralarında yüzde 75  oranında indirim yapmak istiyoruz. İşyerlerinin kapanması nedeniyle maaş alamayan  çalışanlara da maddi destekte bulunacağız." diye konuştu.
 

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