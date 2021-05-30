Çeşme Belediyesi ve Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede bugün itibariyle koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtildi. Açıklamada, "Yasaklar kalktı, nereye gitsek? diye düşünmeyin. Sağlıklı tatil için Çeşme'ye gelin. İzmir Valiliği'nin açıkladığı verilere göre Çeşme'mizde yeni vakaya rastlanmadı" ifadelerine yer verildi.
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- Belediye Başkanı duyurdu: Koronavirüs vakasına rastlanmadı
Belediye Başkanı duyurdu: Koronavirüs vakasına rastlanmadı
30 Mayıs 2021 Pazar - 1:04 | Son Güncelleme : 30 05 2021 - 1:04