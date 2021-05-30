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Belediye Başkanı duyurdu: Koronavirüs vakasına rastlanmadı

30 Mayıs 2021 Pazar - 1:04 | Son Güncelleme : 30 05 2021 - 1:04

İzmir'in Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçede bugün koronavirüs vakasına rastlanmadığını açıkladı.


Çeşme Belediyesi ve Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede bugün itibariyle koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtildi. Açıklamada, "Yasaklar kalktı, nereye gitsek? diye düşünmeyin. Sağlıklı tatil için Çeşme'ye gelin. İzmir Valiliği'nin açıkladığı verilere göre Çeşme'mizde yeni vakaya rastlanmadı" ifadelerine yer verildi.
 

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İzmir Çeşme koronavirüs
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