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Belediye başkanı corona virüse yakalandığını sosyal medyadan açıkladı

İHA |  30 Ağustos 2020 Pazar - 9:56 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 9:59

Corona virüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kocaeli’nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, vatandaşlardan dua istedi.


Geçen yılın sonunda Çin’de ortaya çıkan ve ardından bütün dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.
 
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, koronavirüse yakalandı. Gece saatlerinde sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Söğüt, Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.
 
Başkan Söğüt açıklamasında, "Değerli dostlarım, bugün hastahanede yaptırdığım Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte on dört gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah’a emanet olun" dedi.
 
 

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